Как спутники Элона Маска изменили ход войны

Авторы: Кристофер Миллер, Марк Скотт и Брайан Бендер

Каждый раз, когда Олексий и его соратники-артиллеристы ВСУ поражают цель, они говорят «Дякую!» одному человеку, и это технологический миллиардер Илон Маск.

Олексий – он не стал называть свою фамилию из соображений безопасности – находится в самой горячей точке мира к югу от города Изюм на Донбасе. Планируя контратаку, Олексий связывается со своим начальством для получения распоряжений через квадратный бело-серый спутниковый приемник Starlink, спрятанный в неглубокой яме в саду заброшенного деревенского дома. Высокотехнологичное оборудование подключено к трескучему генератору, который работает половину дня.

Речь идет не только о военной связи. После того, как несколько недель назад во время обстрела была нарушена местная сотовая связь, военнослужащие 93-й механизированной бригады ВСУ Украины могут сообщить родным о том, что живы, только через ежедневные сеансы спутниковой связи.

Олексий на фронте (справа). Фото: Anatolii Stepanov for POLITICO



В спокойное время Олексий и его товарищи следят за военными сводками через Интернет-соединение того же Starlink, а когда наступает перерыв между артиллерийскими дуэлями – играют в «Call of Duty» на своих смартфонах, укрываясь в бункерах и ожидая нового приказа.





За первые 100 дней вторжения погибли тысячи людей, еще больше получили ранения. Украинские войска ведут войну на истощение с российской армией, которая, несмотря на неудачи в Киеве и его окрестностях, продолжает атаки на востоке страны. С момента начала войны США, Европейский Союз и другие страны НАТО предоставили Украине военное оборудование на миллиарды долларов. Однако проект Илона Маска Starlink, созданный на сети маленьких спутников размером со стол, пролетающих на высоте 200 км над Украиной и передающих сигналы Интернета, стал неожиданным спасательным кругом для страны, как на поле боя, так и в войне за общественное мнение.

Украинские беспилотники используют Starlink для атак, жители осажденных городов через спутники поддерживают связь с близкими. Сам президент Владимир Зеленский регулярно обновляет миллионы своих подписчиков в социальных сетях с помощью сети Маска, через нее он проводит и телефонные переговоры с мировыми политиками – от президента США Джо Байдена до Эммануэля Макрона. Благодаря системе Starlink украинские войска, осажденные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, могли поддерживать связь со своими командирами и даже с Зеленским – и давать видеоинтервью журналистам в прямом эфире.

«Стратегическое воздействие заключается в том, что это полностью уничтожило информационную кампанию Путина, – говорит бригадный генерал Стив Бутоу, директор космических программ в Отделе оборонных инноваций Министерства обороны США. – Он не смог заставить Зеленского замолчать».

Конфликт в Украине также дал возможность Маску и SpaceX испытать на практике новорожденную спутниковую сеть, что вызвало большой интерес западных военных. Командование было впечатлено способностью SpaceX в считанные дни поставить тысячи спутниковых станций размером с рюкзак в охваченную войной страну и поддерживать станции в рабочем состоянии, несмотря на все изощренные атаки российских хакеров.

«У нас более 11,000 станций Starlink, и они помогают нам в ежедневной борьбе на всех фронтах, – говорит Михаил Федоров, вице-премьер Украины. – Мы можем, даже если нет света и нет стационарного интернета, с помощью генераторов, использующих Starlink, возобновить в Украине любую связь».

По данным разведки США и Великобритании, всего за час до начала вторжения 24 февраля российские военные хакеры успешно взломали сеть американского спутникового провайдера Viasat, которая использовалась украинским командованием для связи с войсками. Кибератака нарушила военную связь страны, а также отрезала от Интернета тысячи пользователей по всей Европе. Однако другим ее результатом было завершение переговоров между официальным Киевом и SpaceX, которые уже велись с начала года.

Правительство Зеленского поняло, что доступ в Интернет как для военных, так и для гражданских лиц будет иметь решающее значение в грядущей войне. Солдатам был нужен надежный способ оставаться на связи с командованием, а жестокие видео российских атак, загружаемые через социальные сети, перенесли конфликт на смартфоны людей по всему миру.

Компания SpaceX, целью которой является запуск в ближайшие годы более 40,000 спутников на так называемую низкую околоземную орбиту, к тому времени смогла вывести 50 спутников, готовых к использованию в Украине. Но бюрократическая волокита и получение официального разрешения от правительства, замедлили процесс развертывания. Затем произошло вторжение. Федоров, который также является министром цифровых технологий страны, 26 февраля обратился к Маску в Твиттере с просьбой срочно отправить оборудование Starlink. Уже через два дня в Украину прибыло первое оборудование.

«Они написали Илону в Твиттере, и мы сразу подключились, – сказал Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, выступая 7 марта перед аудиторией Калифорнийского технологического института. – Да, это было официальное разрешение, письмо от министра. Хотя это и был всего лишь твит».

По словам трех военных чиновников, говоривших на условиях анонимности, и двух экспертов, знающих Starlink, эта система отличается своей способностью противостоять кибератакам с российской стороны. В отличие от обычных высокоорбитальных спутников, которые вращаются на высоте тысячи километров над Землей, зависая над одной точкой и передавая радиосигналы, новое поколение низкоорбитальных спутников опирается на гораздо большую сеть спутников, находящихся в постоянной связи. Такая конфигурация усложняет, а то и вовсе делает невозможным отключение сети, поскольку атакующей стороне требуется уничтожить все спутники, чтобы вывести из строя систему.

Starlink также более адаптивен, чем традиционные варианты, поскольку компьютерный код каждого устройства может быть быстро изменен в ответ на возможные взломы. В прошлом месяце Маск заявил, что Россия «усиливает» кибератаки на его сеть, и SpaceX уже неоднократно переписывал свой код, чтобы быть на шаг впереди. Вместе с другими техническими новациями, включающими обеспечение высокоскоростного интернета из космоса, которое может соперничать с домашними широкополосными сетями, спутниковая система Маска представляет собой шаг вперед и на пути использования спутников в зонах конфликтов.

Профессор Техасского университета Тодд Э. Хамфрис, который знает внутреннюю работу Starlink и консультировал SpaceX и американских военных, говорит, что технология шифрования системы также оказалась более устойчивой, чем многие ожидали. «Это идеальный пример того, как безопасная резервная связь может стать спасательным кругом любой современной военной операции, – говорит Хамфрис. – Скорость, с которой Starlink был установлен в Украине, просто поразительна».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МАСК

Как и все, что связано с Маском – человеком во многом загадочным, чьи деловые интересы включают в себя все – от гиганта производства электромобилей Tesla до покупки социальной сети Twitter – история того, как оборудование Starlink попало в Украину, окутана туманом и слухами.

Вскоре после того, как первое оборудование начало прибывать в Киев, Маск короткое время обменивался сообщениями с Федоровым. Он также пообщался через Zoom с Зеленским, обсудив развертывание сети, и пообещал посетить Украину, как только закончится война.

В своих публичных заявлениях SpaceX заявила, что финансирование системы спутниковой связи в Украине, оцениваемое примерно в $15 млн, поступило почти исключительно из частных источников (каждый спутниковый приемник, известный как Dishy McFlatface, стоит $499). SpaceX также обязалась оплатить для украинских пользователей доступ в Интернет, обычная цена которого для тех, кто находится за пределами Украины, составляет $110 в месяц.

Однако в начале апреля Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что оно закупило более 1300 спутниковых антенн в рамках проекта Starlink, а SpaceX бесплатно предоставила еще 3600 станций. USAID впоследствии убрало из своего пресс-релиза информацию о том, сколько оборудования закупил Вашингтон, но подтвердило Politico, что доставило оборудование из США в Восточную Европу. По словам двух европейских официальных лиц, другие западные союзники, среди которых французское и польское правительства, также помогли с логистической поддержкой, включая доставку оборудования в Украину на последнем этапе.

День вторжения 24 февраля пришелся на четверг, а уже на следующий день, по словам Бутоу, Маск собрал совещание и сказал: «Я хочу запустить Starlink над Украиной». «К воскресенью связь была активна. К понедельнику в Украине появилось 500 наземных станций. В среду на той же неделе все эти терминалы, за исключением 25, были активны и предоставляли данные в режиме реального времени», – добавляет Бутоу. – Это скорость коммерческих проектов. Это потрясающе».

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ КРАУДСОРСИНГ

Однако не все оборудование Starlink прибыло по официальным каналам. Алиса Коваленко вступила в армию после вторжения и сейчас воюет в составе 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ недалеко от границы на севере Харьковской области. Ей спутниковый приемник подарила группа украинских волонтеров, которые на средства, собранные краудфандингом, купила систему и доставила прямо на передовую. «Без Starlink у нас не было бы связи с внешним миром, – сказала Коваленко в интервью Politico по телефону через Starlink. – Последние недели у нас не было мобильной связи, в нашем секторе мы перешли из города в деревню. Невозможно было дозвониться ни через одну мобильную сеть».

Как и все, что происходит на передовой, связь ее подразделения через Starlink не всегда была бесперебойной. Военные передали пароль Starlink гражданским лицам, чтобы те могли напрямую связываться с друзьями и семьями и сообщить, что они в безопасности. Топливо для электропитания оборудования всегда в дефиците. Во время недавней артиллерийской атаки спутниковая антенна осталась открытой на поле, и ее едва не уничтожили. Каждый раз, когда военные меняют позиции, им приходится аккуратно разбирать высокотехнологичное оборудование, складывая мелкие компоненты в вещевой мешок, а тарелку – в автомобиль. Но для Коваленко, которая в мирной жизни была режиссером-документалистом, возможность поддерживать связь практически с любым человеком в мире через спутниковую систему Маска – просто чудо, хотя сохранить оборудование в безопасности в разгар войны очень непростое дело.

«Даже если началась бомбардировка и нужно быстро собираться и бежать, все равно требуется время, чтобы собрать все для Starlink, – говорит она. – Вы должны быть осторожны с этим. Это не просто куча одежды, которую можно бросить в машину».

Оригинал: politico.eu



