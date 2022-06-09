Пленников из Британии и Марокко в ДНР приговорили к смертной казни

Верховный суд непризнанной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера, Эйдена Эслина и марроканца Брагима Саадуна к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на свержение конституционного строя ДНР, пишет ТАСС.

В приговоре сказано, что по результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд признал их виновными. В качестве наказания избрана смертная казнь.

Председательствующий судебной палаты отметил, что все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения. Ранее сообщалось, что обвинения пленные признали только частично. МИД Британии заявлял, что с ними должны были обращаться как с военнопленными.

Приговор может быть обжалован в течение месяца. Подсудимые будут оспаривать это решение, они не готовы были к назначению им меры наказания в виде высшей меры.