«Важные истории»*: чаще всего россияне жаловались на Минобороны

«Важные истории»* подсчитали, что с января по апрель в администрацию президента подали больше 1 млн жалоб. Большинство из них касалось Минобороны.

Число жалоб на Минобороны превысило показатели за любое другое время в последние шесть лет. Всего из поданных в 2022 году заявлений каждая четвертая жалоба касалась темы войны. Минобороны потеснило даже Федеральную службу судебных приставов, Генпрокуратуру, МВД, ФСИН, Пенсионный фонд, Госдуму и налоговую.

В апреле поступило 624 тыс. жалоб. Чаще всего жителей страны беспокоила работа военкоматов, служба по призыву или по контракту. Таких обращений было от 75 тыс. до 84 тыс. Выплатами контрактникам были недовольны 67,7 тыс. россиян.

Жалобы об использовании вооруженных сил России за рубежом направили 55,7 тыс. раз. Выплаты ветеранам интересовали 41,7 тыс. обратившихся. Заявления касались поиска пропавших без вести и пленных в 41,7 тыс. случаях.

Темы жалоб резко изменились в частности из-за поступления украинских новостей о российских потерях. Родственникам негде было узнать информацию о военнослужащих. По мнению политолога Ивана Преображенского, сначала люди обращались в командование и в воинские части, но там «не сработало», и им пришлось обращаться к президенту.

*Минюст РФ признал издание иностранным агентом.