В России заведено 61 уголовное дело о «фейках»‎ про армию

Юрист и правозащитник Павел Чиков в беседе с DW* рассказал, что по данным на 7 июня в России возбуждено 61 уголовное дело о дискредитации вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ).

Введенная в Уголовный кодекс в марте 2022 года статья предусматривает до 3 лет лишения свободы или штраф до 1,5 млн рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения, то максимальный срок увеличивается до 10 лет, а штраф — до 5 млн рублей. Если «дискредитация»‎ повлекла тяжкие последствия, то виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу о «фейках»‎ проходят Майкл Наки, Руслан Левиев, писатель Дмитрий Глуховский, Александр Невзоров. По словам Чикова, такие дела расследуются просто: любая информация, опровергнутая Минобороны, признается «фейком»‎. И все, что нужно следствию — признать факт публикации, установить авторство. Также могут провести лингвистическую экспертизу, которая покажет, есть ли в посте выражение мнения или речь идет о фактах.