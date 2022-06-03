Трое соратников Навального пополнили список террористов и экстремистов

«Медиазона»‎* сообщает, что сегодня в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес 12 человек. Роман Рубанов, Даниэль Холодный и Ольга Школина раньше работали в структурах Алексея Навального.

Роман Рубанов был генеральным директором ФБК**. После того как в 2019 году на него завели уголовное дело о неисполнении решения суда (ст.315 УК РФ), он уехал из России. Он отказался удалить с ютуб-канала «Навальный LIVE»‎ фильм «Он вам не Димон»‎. МВД объявило его в розыск.

Ольга Школина — активистка штаба Навального** в Архангельске и сообщества «Поморье не помойка»‎. Ей предъявили обвинение об участии в деятельности экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ), сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Даниэль Холодный работал техническим директором канала «Навальный LIVE». С марта 2022 года он в СИЗО — его обвиняют в участии в деятельности экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ).

*«Медиазону»‎ Минюст России признал иностранным агентом.

**ФБК и штабы Навального Мосгорсуд признал экстремистскими организациями.