ЕС принял шестой пакет санкций: патриарха Кирилла из него исключили

Вчера вечером в Евросоюзе приняли шестой пакет санкций против России. Эмбарго на поставки нефти утвердили около полуночи 30 мая, но окончательное решение не могли согласовать из-за требований Венгрии исключить из санкционного списка патриарха Кирилла. Алины Кабаевой в опубликованных списках пока нет, но по информации «Медузы»*, ее из санкционного списка не исключили.

Санкции введены в ответ на действия России в Украине, информацию о зверствах российских солдат. Коснутся санкции и Беларуси, которая, как считают в ЕС, поддерживает Москву. По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, новые ограничения должны сократить «способности Кремля финансировать бои в Украине».

ЕС запретил ввоз российской нефти: к концу года поставки сократятся на 90%. Исключения останутся для поставок по трубопроводу «Дружба» для некоторых стран.

От платежной системы SWIFT отключили Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

ЕС также запретил вещание еще трех российских телеканалов: «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Россия 24» и «Международный ТВ Центр». В ЕС отмечают, что эти структуры использовались для пропаганды, манипулирования информацией и распространения дезинформации для дестабилизации соседних стран.

По экспорту ограничения приняты для технологий двойного назначения. Под это дополнение попадают как российские, так и белорусские организации. В перечень товаров входят те, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Это 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Под запретом консалтинговые услуги: бухгалтерские, пиар-услуги и облачные сервисы.

В пакет также включены персональные санкции против работников пропаганды и обвиняемых в зверствах в Буче и Мариуполе. В индивидуальный список попали и поддерживающие Путина оборонные компании, бизнесмены, чиновники и члены их семей.







*«Медузу» Минюст России признал иностранным агентом.