Close

#Новости

В Праге нашли 13 квартир у депутата Госдумы Ресина

02.06.2022

Две квартиры купили после 24 февраля

RFE* сообщает, что в Праге у семьи депутата Госдумы Владимира Ресина, бывшего заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова, обнаружили 13 квартир. Две из них были куплены после начала боев в Украине — в марте 2022 года. 

Управление финансового анализа министерства финансов Чехии сейчас проверяет имущество семьи Ресина. Сам депутат включен в санкционный список, его имущество должно быть заморожено. Стоимость его недвижимости оценивается в 100 млн крон. 

Формально квартиры принадлежат чешской компании, основным владельцем и директором которой является внук Ресина, проживающий в Израиле. Среди владельцев есть также дочь и зять Ресина. 

Владимира Ресина считали правой рукой Юрия Лужкова. Он курировал строительную сферу. После отставки Лужкова Ресин стал заместителем Сергея Собянина, в 2011 году стал депутатом «Единой России».


*RFE признана Минюстом России иностранным агентом.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.