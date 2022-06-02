В Праге нашли 13 квартир у депутата Госдумы Ресина

RFE* сообщает, что в Праге у семьи депутата Госдумы Владимира Ресина, бывшего заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова, обнаружили 13 квартир. Две из них были куплены после начала боев в Украине — в марте 2022 года.

Управление финансового анализа министерства финансов Чехии сейчас проверяет имущество семьи Ресина. Сам депутат включен в санкционный список, его имущество должно быть заморожено. Стоимость его недвижимости оценивается в 100 млн крон.

Формально квартиры принадлежат чешской компании, основным владельцем и директором которой является внук Ресина, проживающий в Израиле. Среди владельцев есть также дочь и зять Ресина.

Владимира Ресина считали правой рукой Юрия Лужкова. Он курировал строительную сферу. После отставки Лужкова Ресин стал заместителем Сергея Собянина, в 2011 году стал депутатом «Единой России».

*RFE признана Минюстом России иностранным агентом.