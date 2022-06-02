FT: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

Газета Financial Times сообщила о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти. Вчера The Wall Street Journal писала, что Россию могут исключить из сделки ОПЕК+. Последние дни глава МИД Сергей Лавров проводил встречи с коллегами на Аравийском полуострове. По его словам, достигнуты решения по сотрудничеству с ОПЕК и стабилизации цен на энергоносители.

Саудовская Аравия планировала нарастить добычу нефти в сентябре. Но, по данным FT, это может произойти уже в июле-августе, если на мировом рынке возникнет дефицит. Источники также отметили, что королевство приняло такое решение в рамках сближения с США. Встреча ОПЕК+ пройдет 2 июня.

WSJ сообщал вчера, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность исключить Россию из нефтяной сделки, поскольку санкции не позволят стране увеличивать добычу. По оценкам издания, к концу года добыча нефти в России сократится на 8%. Если Россию исключат из сделки, то квоты будут перераспределены на другие страны. Это позволит, например, Саудовской Аравии и ОАЭ добывать больше, чем их просят США и Евросоюз.

В МИД 1 июня сообщили, что во время встречи Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном была отмечена тесная координация между Россией и ОАЭ на площадке ОПЕК+ в интересах стабилизации и предсказуемости мировых цен на энергоносители.

По итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Лавров также отметил, что с нефтедобывающими странами обсуждался вопрос о ценах на нефть и перспективы отрасли. Но, по его словам, несмотря на санкции цены на нефть растут и Россия зарабатывает больше.