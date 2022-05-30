Прощание Славянска

Заголовки российских медиа, взятые почти наугад: «Путин пообещал Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций»; «Государственный центр «Молодежь» в Ленобласти заказал 75 больших и 20 малых гробов»; «Рогозин предложил «напечатать денег» для финансирования перспективных проектов»; «Власти Славянска начали эвакуацию населения из-за наступления российских войск». Включаешь телевизор в поисках репортажей с Rolland Garros или с чемпионата мира по хоккею, но вместо этого — уныло передвигающиеся по ледовой арене на фоне полупустых трибун хоккеисты. Написано — Россия–Белоруссия. И так не один день! Жаль, в Эритрее не играют в хоккей, так бы появился третий соперник…

Мало ли что произносят офицеры ФСБ. Но за словами стояли дела. И какие!



Представьте себе, что вы смотрите и читаете все это, ну, хотя бы 15 лет назад, или почти 23 года тому назад, когда рейтинги серенького, маленького, казенного вида и.о. премьер-министра Путина взлетели на фразе «мочить в сортире». Невозможно поверить в происходящее? С одной стороны, да — все это выглядит как антиутопия, что-то вроде «Невозвращенца» Александра Кабакова. С другой стороны, именно такие события логически вытекали из всего того, что делал и говорил Путин, начиная как минимум с возвращения советского гимна в конце 2000 года. Он шел в антиутопию уверенным, слегка матросским шагом, каким вступал в Кремль во время своих бесчисленных инаугураций. И пока президент, превратившийся в смесь вечного каудильо и дуче, печатал шаг в своих специальных ботиночках из бывшего цековского ателье с нарощенным каблуком, многочисленным прощавшимся со своими мужчинами славянкам и городу Славянску надо было уже готовиться к худшему.

Это теперь мы знаем из мемуаров Строуба Тэлботта, Билла Бернса, Майкла МакФола, что Путин с самого начала обещал Америке «асимметричный ответ» (это он успел сообщить даже уходившему с поста президента Биллу Клинтону в 2000 году!) и не считал Украину настоящим государством, а тогда, в течение первого и второго его сроков казалось, что все несущественно и поправимо, все дело только в словах. Мало ли что произносят офицеры ФСБ. Но за словами стояли дела. И какие!

стоит подняться по эскалатору, и вы оказываетесь в обстоятельствах путинской тирании, которая хочет быть похожа на сталинскую



Дополненная реальность

Происходящее с Россией, Украиной и миром — это невиданная драма, Третья мировая война нетрадиционными средствами. Но это и непрекращающийся 24-часовой театр абсурда. Сцена никогда не бывает пустой. Вот Дмитрий Медведев в своих сатирических монологах, в которых он регулярно что-нибудь «отливает в граните», требует прекратить миндальничать с иностранными агентами. Вот Путин лукаво торгуется — он даст зерно (не только удобрения!) в обмен на отмену санкций. Вот в разговорах граждане рассуждают о том, что от изоляции мы сделаемся только сильнее. Вот вице-премьер Хуснуллин размышляет о вкладе, который способны внести в экономику России Херсонщина и Запорожье. Вот Пушилин в рамках пушилинизации Украины обещает построить жилой квартал на костях и руинах «Азовстали». Вот министр науки Фальков сообщает об отмене Болонской системы и «возвращении» (!) к «уникальной» отечественной образовательной системе. И она действительно уникальна, спору нет, в том смысле, что не совместима со всем остальным миром. Вот крымские власти задумались над отменой преподавания английского языка в школах. Можно и русский отменить, наши вожди уже и так говорят на ломаном родном наречии — это диалект ненависти и подворотни.

Аппетит приходит во время еды: чем глубже погружается Россия в бесконечность «специальной военной операции», тем быстрее ее засасывает в Мальстрем неправдоподобных в XXI веке архаики и абсурда. И то, что казалось немыслимым даже еще несколько лет тому назад, теперь становится «новой нормальностью», хотя речь идет о старой ненормальности.

На станции метро «Маяковская» обнаруживаю рекламный стенд: на картинке, которую можно было бы признать иронической, если бы все не было так серьезно, Сталин выступает в метро перед благодарной публикой. «Москва выстоит!» Да, конечно, можно было отметить подвиг москвичей во время Второй мировой, скрывавшихся от бомбежек на этой станции, но для этого существует множество фотографий, причем здесь омерзительный тиран? Притом, что стоит подняться по эскалатору, и вы оказываетесь в обстоятельствах путинской тирании, которая хочет быть похожа на сталинскую. А фото прячущихся на «Маяковской» уж слишком буквально напоминают, например, киевлян или харьковчан, спасавшихся от бомб в метро. Абсурд достигает такой степени накала, что становится невыносим.

Кстати, если навести телефон на QR-код, гласит надпись на плакате, можно попасть в дополненную реальность. А зачем, мы и так в ней.

Тех, кто разделил народы и обеспечил бесперебойное прощание славянок, Славянска и иных городов Украины, легко назвать поименно



Жителям украинских регионов, занятых российскими войсками, паспорта граждан России выдаются по упрощенной процедуре, начинается хождение рубля. Снимается верхняя планка для службы по контракту в армии — идет «бархатная» мобилизация. Мотив — после 40 лет российский мужчина становится опытнее. Опытнее в чем — в обращении с высокоточным оружием? Он с ним уже лет 20 возится? Да он собрать и разобрать автомат Калашникова в этом возрасте не сможет. Просто режиму нужно все больше и больше пушечного мяса, пусть срок его хранения уже 60 лет — именно такова верхняя планка контрактной службы.

В Думе рассматриваются новые поправки к законам, которые позволяют любого гражданина России за любое выражение недовольства посадить в тюрьму. В нашем театре абсурда — это новой хит.

На диалекте Госдумы это называется «усиление ответственности за создание угроз национальной безопасности РФ». То есть личной безопасности небольшой группы людей, регулярно нарушающих положения первых двух глав Конституции РФ, включая права и свободы человека и гражданина. При полном молчании и попустительстве Верховного суда РФ и Генеральной прокуратуры, которой вменяется в обязанность охранять эти самые права и свободы.

Чем авторитарнее, неконституционнее и абсурднее нормы, тем в большей степени они расплывчаты. Авторы поправок пишут: «уголовная ответственность будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства». Здесь каждое слово и понятие невнятно, а значит, любое несогласие с властью может оказаться тем самым «публичным призывом». Неутомимый соавтор законопроекта г-н Пискарев отмечает: ««Мы наблюдаем также возросшую активность всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны. Все эти вызовы не могут оставаться без ответа, и в том числе законодательного». Родные мои, вы же все позакрывали, распахали и залили асфальтом, тут ни одной НПО и ни одного свободного медиа-ресурса не осталось, а из-за границы как они вашей безопасности могут угрожать? Тоннель роют из Бомбея что ли? Так что спокойно садитесь в черную служебную иномарку, включайте кондиционер и песню «Валенки» и поезжайте в полной безопасности на дачу, в ваш поселок управления делами — там заборы высокие, вы под охраной государства. Как там, меню не изменилось? «Судак польский» в «судак русский» еще не переименовали?

Ну, и о духовном. Не о «духовно-нравственном» — это к Патрушеву, и не о душевном — это к деятелям эстрады во главе с Басковым, деятельно же поддержавшим «спецоперацию». Хакасские шаманы попросили духов земли поддержать российских военных. Звучит очень двусмысленно, однако российскую телепропаганду такие новости очень радуют. Это, вероятно, добрые духи, а есть еще, по выражению патриарха Кирилла, «духи злобы поднебесной». (Вроде не Китай имеется в виду?) Они не только ополчились на «церковь нашу», но и вырыли «ров» между православными Украины и России. Мало того, что в контексте массовых захоронений жителей Украины само слово «ров» выглядело неделикатно, духи тут, безусловно, ни при чем. Даже самые злые. Тех же, кто разделил народы и обеспечил бесперебойное прощание славянок, Славянска и иных городов Украины, легко назвать поименно. Если у аппарата патриархата возникнут вопросы, фамилии ответственных за разделение народов есть в распоряжении редакции.