95-й день боев: главное

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC сказал, что Россия не применит в Украине тактическое ядерное оружие. По его словам, в соответствии с российской военной доктриной подобное вооружение не используется в подобных конфликтах . Келин также упомянул, что в стране строгий регламент по использованию таких боеприпасов.

«Это не имеет ничего общего с текущей операцией», — добавил он.

При этом журналист заметил, что одним из поводов начала боев в Украине была именно угроза существования России — из-за якобы имевших место планов Украины напасть первой. Об этом говорил и сам Келин.

Но посол поспешил заверить, что Россия «решает эту проблему проведением ограниченной военной операции». Численность вооруженных сил в Украине Россия также не наращивает, поскольку существующих военных достаточно для выполнения задач, добавил посол.

Свидетельства возможных военных преступлений он назвал фейками и постановкой.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила о пытках, применяемых к украинским военнопленным.

Они сообщили о фактах вербовки и жестокого обращения. Большинство украинских военных попали в плен под Мариуполем. Их держали в подвалах, потом — в тюрьме в Донецке, а затем перевезли в Таганрог и Воронеж.

При перевозке пленным закрывали глаза скотчем, надевали на головы мешки. В плену пытали, унижали, угрожали убийством. Женщины-военнослужащие подверглись сексуальному насилию, рассказала Денисова. Во время допросов солдат ставили на колени, били прикладом автомата по пальцам ног и открытым ранам, использовали плоскогубцы, подвешивали за шею, пытали электрическим током.

Медпомощь пленным не оказывалась, вода и еда были крайне ограниченными. Родным не давали общаться с ними.

Москва не раз заявляла о гуманном обращении с пленными, в соответствии с международным правом. Как пишут «Известия», в этом же заверил во вчерашнем телефонном разговоре канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона президент России Владимир Путин.

Британская разведка сообщила, что Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность в своих политических интересах.

Спецслужбы также отметили, что Россия продолжает предлагать своей аудитории альтернативные мнения, которые могут быть не убедительными, но усложняют понимание истории. Так, 25 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Но следом он попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход судов.

Украина же заминировала территорию вокруг порта только затем, что сохраняется реальная угроза высадки российских десантников.

Россия продемонстрировала, что она готова использовать глобальную продовольственную безопасность для своих политических целей, представить себя разумным игроком и обвинить Запад во всех неудачах.

Специалисты Института изучения войны отмечают, что Россия не получит ни военной, ни экономической выгоды при захвате Северодонецка. Как пишет «Новая газета. Европа», при любом исходе битвы за этот город российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях достигнет кульминации. Это позволит украинским войскам возобновить контрнаступление.

Специалисты Института также отмечают, что взятие Северодонецка будет означать полный контроль над Луганской областью. При этом российские войска разрушают город, а значит контролировать они будут развалины.

«Медиазона»* подтвердила гибель сотрудника пресс-службы Минобороны России в Украине полковника Владимира Иванова. Установить это удалось с помощью реестра наследственных дел, приложения GetContact и утечек из российских баз данных.

Владимиру Иванову было 41 год, он погиб 25 марта, но официально его смерть подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года. Минобороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы.

Reuters рассказал о том, что в Мариуполе российское судно начало вывозить металл. В Киеве назвали это мародерством и грабежом.

Всего, по данным ТАСС, судно будет грузить 2700 тонн металла, а после отправится в Ростов-на-Дону. Представитель не сообщил, где был произведен отгруженный металл. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что это приравнивают к мародерству со стороны России.

«Мародерство на временно оккупированных территориях Украины продолжается», — написала она в мессенджере Telegram.

Крупнейший украинский производитель стали «Метинвест» в пятницу заявил, что обеспокоен тем, что Россия может использовать несколько судов, застрявших в Мариуполе, для «кражи и контрабанды металлургической продукции», принадлежащей группе.





*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.

