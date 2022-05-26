«Медиазона»*: военные за три месяца отправили 58 тонн посылок в Россию

«Медиазона»* посчитала, что в Россию из приграничных с Украиной отделений службы доставки СДЭК военные отправили 58 тонн посылок. География отправлений: от Калининградской области до Дальнего Востока.

После публикации в апреле 2022 года записи с камеры наблюдения в одном из пунктов приема отправлений компании СДЭК, российских военных обвинили в мародерстве. Сообщалось, что солдаты отправляли домой посылки с награбленным в украинских домах вещами, одеждой, обувью, техникой и другими ценностями. В одном случае удалось установить пересылку военного беспилотника, так что можно предположить, что грабили не только украинцев, но и армию.

«Медиазона»* выделила 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью и в Крыму. В них были выбраны 46 отделений СДЭК, 13 из которых были сочтены подозрительными. После 24 февраля обнаружили аномальный рост отправлений и необычные связи между городами. Это подтверждает версию повального мародерства, добавляют журналисты.

Информацию о посылках собрали из системы СДЭК, которая позволяет отслеживать отправление. Личных данных она не выдает, но известен пункт отправления, назначения и вес посылки.

Объем заказов значительно увеличился после вывода российских войск из Киевской и Черниговской областей.

С 21 февраля по 20 мая больше всего грузов из приграничных городов отправили в Москву и Екатеринбург — 10,3 и 6 тонн соответственно.

Лидером среди «подозрительных» городов стали Югра, Чебаркуль, Кызыл, Новосибирск, Миасс, Улан-Удэ.

Благодаря видеотрансляции из пунктов СДЭК удалось установить, что из Валуек 29 апреля пришел офицер, судя по погонам, капитан. Он отправил тяжелый ящик, в котором, судя по видео, был беспилотник, похожий на «Орлан». Стоимость такого беспилотника, который используется для обнаружения целей, поддержки конвоя и корректировки огня, составляет до 120 тыс. долларов.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.