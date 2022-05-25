DW*: Венгрия ввела режим ЧП из-за боев в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с 25 мая в стране будет действовать режим чрезвычайного положения. По его словам, это должно защитить граждан страны от экономических последствий боев в Украине, пишет DW*.

Свое обращение Орбан опубликовал в Facebook. Он сказал, что мир стоит на пороге экономического кризиса, и Венгрия должна остаться в стороне от войны и защитить финансовую безопасность своих семей.

«Интерфакс-Украина» добавляет, что режим ЧП даст правительству Венгрии пространство для маневра и возможность немедленно реагировать на последствия кризиса в Украине. Сами бои, по словам Орбана, представляют также угрозу физической безопасности страны.

Накануне парламент Венгрии внес поправки в Конституцию, разрешающие вводить ЧП в связи с конфликтом. Ранее режим ЧП действовал из-за коронавируса.

Правозащитники Венгрии считают, что Орбан может ввести такой режим на постоянной основе, из-за чего основные права граждан могут быть ограничены или приостановлены.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.