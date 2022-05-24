Минобороны США: 20 стран отправят Киеву новое оружие

Как пишет The New York Times, речь о поставках вооружения Украине шла на совместной пресс-конференции генерала Марка Миллера и министра обороны США Ллойда Остина 23 мая. Согласились поставить Киеву новое оружие сразу 20 стран.

По данным NYT, дополнительные силы позволят Украине вести бои как на суше, так и на море. Новые поставки будут включать противокорабельные крылатые ракеты Harpoon американского производства и пусковую установку, которая будет предоставлена ​​Данией. Чехия направит ударные вертолеты, танки и «ракетные системы», а дополнительные гаубицы и артиллерийские боеприпасы поступят из Италии, Греции, Норвегии и Польши.

К такому итогу пришли стороны на онлайн встрече Контактной группы по обороне Украины, созданной в прошлом месяце. «Все здесь понимают ставки этой войны, и они простираются далеко за пределы Европы», — добавил Остин.