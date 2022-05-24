Генпрокуратура: телеканал «Дождь»* угрожал конституционному строю России

Представитель Генпрокуратуры во время рассмотрения иска телеканала «Дождь»* о блокировке заявил, что телеканал угрожал стабильности конституционного строя и безопасности России. Тверской суд Москвы оставил иск канала без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства из зала суда цитировал представителя Генпрокуратуры. Он сообщил, что во время проведения специальной военной операции канал транслировал позицию западных стран.

«‎Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения в заблуждение широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России»‎, — отметил представитель ведомства.

В итоге 23 мая Тверской суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь»* к ‎Генпрокуратуре. Роскомнадзор по требованию ведомства ограничил доступ к ресурсам канала в России за распространение якобы ложных материалов о военной спецоперации на Украине. Вскоре работу телеканала приостановили.

*«Дождь» Минюст России признал иностранным агентом.