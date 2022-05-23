Владимир Путин

Возможно, истинная миссия Владимира Путина — учить уроки. Всем — от мировых лидеров и ученых мужей до обычных людей. Особенно он преуспел в этом в 2022 году. Он снова напомнил нам, что путь, который начинается с «небольшой фальсификации выборов», всегда заканчивается диктатурой. А диктатура всегда ведет к войне. Это урок, который мы не должны были забыть.

Мировые лидеры годами лицемерно говорили о «прагматичном подходе» и преимуществах международной торговли. Поступая таким образом, они получали выгоду от российской нефти и газа, в то время как власть Путина крепла. Между санкциями и военной и экономической помощью эта война будет стоить в сотни раз больше, чем те выгодные нефтегазовые контракты, подписание которых раньше отмечалось шампанским.

он сумасшедший, способный устроить кровавую баню в центре Европы в XXI веке



Путин напомнил нам всем об «утином тесте»: если что-то похоже на утку, плавает как утка и крякает как утка, то скорее всего это утка.

Та же логика должна действовать и в этом случае: если кто-то уничтожает независимые СМИ, организует политические убийства и придерживается своих имперских иллюзий, то он сумасшедший, способный устроить кровавую баню в центре Европы в XXI веке. И уж совсем не стоит обнимать его на международных форумах.

Прямо сейчас Путин также преподает урок о том, как свести на нет экономические достижения страны за 20 лет.

Однако ответ на главный вопрос, который он ставит — как остановить злобного безумца с армией, ядерным оружием и членством в Совете Безопасности ООН — до сих пор не дан. И мы те, кто должен найти этот ответ.

Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, отбывает девять лет в колонии строгого режима





Колонка опубликована в Time