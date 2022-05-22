Эрдоган провел переговоры с представителями Швеции и Финляндии

Как пишет Reuters, президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает требовать от Швеции и Финляндии признать Рабочую партию Курдистана и ее отделения в других странах террористической организацией. Он заявляет, что скандинавские страны укрывают членов РПК и последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что надеется на развитие двустороннего сотрудничества. Она также добавила, что борьбу с терроризмом в стране поддерживают.

Президент Финляндии Саули Ниинистё оценил переговоры с Эрдоганом как «открытые и прямые» и согласился продолжить тесный диалог.

Турция на прошлой неделе заблокировала рассмотрение вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Помимо признания РПК террористической организацией, Анкара требует снять эмбарго на поставки вооружения, которое НАТО ввело после вторжения в Сирию.