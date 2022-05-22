Close

#Новости

Эрдоган провел переговоры с представителями Швеции и Финляндии

22.05.2022

Анкара ждет конкретных шагов, в противном случае продолжит блокировать вступление стран в НАТО

Как пишет Reuters, президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает требовать от Швеции и Финляндии признать Рабочую партию Курдистана и ее отделения в других странах террористической организацией. Он заявляет, что скандинавские страны укрывают членов РПК и последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. 

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что надеется на развитие двустороннего сотрудничества. Она также добавила, что борьбу с терроризмом в стране поддерживают. 

Президент Финляндии Саули Ниинистё оценил переговоры с Эрдоганом как  «открытые и прямые» и согласился продолжить тесный диалог. 

Турция на прошлой неделе заблокировала рассмотрение вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Помимо признания РПК террористической организацией, Анкара требует снять эмбарго на поставки вооружения, которое НАТО ввело после вторжения в Сирию. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.