«Не существует того языка, на котором с Путиным можно заключить мир»

У каждой стороны военного конфликта есть мотив продолжать воевать, и ситуация может зайти в тупик, считают собеседники The New Times политологи Глеб Павловский и Кирилл Рогов, военный корреспондент журнала The New Yorker Джошуа Яффа. Они отвечали на вопросы главного редактора The New Times Евгении Альбац