Петербургскую художницу Сашу Скочиленко оставили в СИЗО

В Санкт-Петербурге на Александру Скочиленко в апреле завели уголовное дело о «фейках» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). В качестве меры пресечения ее отправили под стражу, несмотря на необходимость в специальном питании из-за редкого заболевания. Защита пыталась обжаловать это решение, но 17 мая городской суд Санкт-Петербурга оставил ее в СИЗО, сообщили в Telegram-канале, освещающем ход ее дела.

Скочиленко пробудет в СИЗО до 1 июня. На процесс не пустили слушателей, а сама обвиняемая присутствовала по видеосвязи.

Сами «фейки», по версии следствия, обвиняемая распространила в магазине «Перекресток». Вместе с ценниками она вставляла листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Эти данные следствие считает ложными, а свои действия Скочиленко якобы совершила по мотивам политической вражды. Факт распространения листовок Скочиленко признала, но виновной себя не признает.

Донос на нее написала пенсионерка. Текст ее допроса опубликовало издание «Бумага». Пенсионерка увидела листовки и обратилась к охраннику, администратору магазина, а потом и в полицию. Женщина сказала, что она смотрит телевизор и знает все о ситуации в Украине. По ее словам, российские военные не могли бы стрелять по мирным жителям и бомбить гражданские объекты.

«Меня крайне возмутила прочитанная мной клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это», — писала пенсионерка в полиции.