Слуцкий предложил смертную казнь для эвакуированных бойцов с «Азовстали»

Леонид Слуцкий, депутат Госдумы, предложил применить к бойцам, эвакуированным с завода "Азовсталь", высшую меру. Но принимать решение о ее применении будет суд.

После эвакуации раненых бойцов из завода «Азовсталь» на подконтрольные ДНР территории, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что не может быть речи об их обмене.

«Сегодня комитетам Государственной думы на пленарном заседании поручили проработать вопрос о запрете обмена нацистских преступников. Наша страна гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом», — написал в своем Telegram Володин.

Его поддержал депутат Леонид Слуцкий, который добавил, что «нелюдей» нужно судить.

«Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю своё предложение сделать исключение из моратория на смертную казнь в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры!», — написал Слуцкий.