Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции по делу Навального

Сегодня в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального по делу о «мошенничестве» и «неуважении суда». Политик присутствовал на заседании по видеосвязи, и попросил отложить рассмотрение дела, пишет «Нова газета. Европа». Ранее по этим обвинениям его приговорили к 9 годам лишения свободы.

На заседании суда Навальный попросил о переносе рассмотрения жалобы, из-за того что он не ознакомился с аудиозаписью оглашения приговора. Также он попросил дать ему время для свидания с супругой.

«Вы бы меня осудили, и я потом поехал бы на строгий режим», — предложил Навальный.

Адвокаты политика дополнили ходатайство тем, что им не предоставили аудиозапись приговора. По их предположению, она не велась.