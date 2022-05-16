В Москве проходит юбилейный саммит ОДКБ

Сегодня в Москве проходит юбилейный саммит стран, подписавших Договор о коллективной безопасности 30 лет назад, а 20 лет назад на основе этого Договора была создана Организация Договора о коллективной безопасности. Владимир Путин принимает глав Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Путин заявил, что расширение НАТО как таковое не создает проблем для России. Но усиливающаяся военная инфраструктура на этой территории вызовет ответную реакцию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался, что сейчас время передела мира, передает его пресс-служба. Он упомянул о том, что сейчас в 19 странах Европы проводятся учения НАТО, а взаимодействие Беларуси в рамках Союзного государства и ОДКБ является стабилизатором, оказывающим отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы.

По поводу Украины он сообщил, что пока Запад хочет только продлить конфликт: поставляется оружие, в Украину готовятся войти тысячи добровольцев под видом миротворцев. Поэтому странам ОДКБ нужно сплотиться: при выступлении единым фронтом не было бы санкций против России и Беларуси. Без скорейшего сближения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть, — добавил Лукашенко.

Владимир Путин перед саммитом провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и обстановку в регионе. Рахмон добавил, пишет пресс-служба Кремля, что хотел бы особенно обсудить ход реализации программы модернизации вооруженных сил Таджикистана и ситуацию на таджикско-афганской границе.