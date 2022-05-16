The Guardian: в Сумской области пограничники отстояли украинскую границу

Как пишет The Guardian, сегодня украинские войска в Харьковской области дошли до границы с Россией. После поступило сообщение о том, что российские войска также планировали прорваться через границу Сумской области. Они открыли огонь, но пограничники не дали им продвинуться на украинскую территорию.

Сообщение о том, что российские войска дошли до российской границы, подтвердили в минобороны Украины и в администрации Харьковской области. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов написал в Telegram, что военнослужащие 227-го батальона и 127-й бригады ВСУ восстановили знак на государственной границе.

Успех украинского контрнаступления отмечали и в Институте изучения войны. Оно началось 4 мая, но уже сейчас украинские силы достигли значительных успехов. Однако в одном из сел, где побывали корреспонденты Reuters, военные опасаются, что переброшенные в Россию силы будут перегруппированы для боев на Донбассе.