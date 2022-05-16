WSJ: группа российских военных расстреляла трех братьев

Журналисты The Wall Street Journal рассказали историю Николая Куличенко: его вместе с двумя братьями казнили и похоронили в общей могиле. Только Николаю удалось выжить. Сейчас он в Австрии, а его история стала основой для уголовного дела против российских военных, которое расследует прокуратура Украины.

Всего таких дел больше 10 000. Это изнасилования, массовые казни, пытки. Обвинения предъявили 10 российским солдатам — дело Шишимарина начали рассматривать 13 мая, а первое рассмотрение по существу состоится 18 мая.

Как рассказал Николай Куличенко, российские войска вошли в село Довжик через несколько дней после начала боевых действий. Братья жили в одном доме с сестрой Ириной. Сначала им удавалось скрываться от российских военных. Причина прятаться у них была — один из братьев воевал на востоке Украины против сепаратистов, но потом ушел из армии.

До 18 марта военные не трогали селян, но потом колонна российских автомобилей подорвалась на фугасе. По всей деревне начали искать тех, кто мог быть причастен к этому.

Троих братьев пришли обыскивать, и в доме нашли сумку, с которой один из них планировал ехать в Житомир, чтобы присоединиться к украинским войскам. В ней была старая военная форма и боеприпасы. Всех троих посадили в машину, на голову надели мешки. Сквозняк в машине сдувал мешок, и Николай смог частично увидеть дорогу, по которой они ехали. Затем они провели три дня в подвале с другими мужчинами: руки были связаны, глаза заклеены.

После продолжались допросы. Российские военные хотели знать, кто рассказал о местонахождении колонны. Братья Куличенко не знали, их продолжали избивать.

21 марта после очередного избиения и допроса троих братьев запихнули в машину, которая вывезла их в лес. Куличенко поставили на колени возле свежевырытой ямы, и всех троих расстреляли и скинули в могилу.

Николай почувствовал, что еще жив: когда начали стрелять, он повернулся на звук выстрела, и пуля попала ему в правое ухо. Он смог выбраться из ямы, снять веревку с ног. После этого он долго шел по деревням, скрываясь от российских военных. Он смог выйти к дому отца и встретиться с сестрой. Вместе они до сих пор разыскивают тела двух других братьев.