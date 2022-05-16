Reuters: российские войска могут передислоцироваться для битвы за Донбасс

Как пишет Reuters, 8 мая украинские военные смогли взять населенный пункт Русская Лозовая, а после оттеснить русские войска от Харькова. Сейчас некоторые соединения вышли к границам России.

Журналисты издания посетили позиции украинских военных. По их данным, российские войска начали выводить в Россию. По мнению военных, там они передислоцируются, чтобы повторить наступление на Донбасс, которое сейчас застопорилось.

Один из украинских лейтенантов отметил, что со стороны противника стало меньше обстрелов, поэтому считают, что они отступают.

В самом селе осталось всего несколько жителей, бои продолжаются. Некоторые источники посчитали, что Украина выиграла битву за Харьков, но здесь настроены не так оптимистично: солдаты считают, что русские снова начнут наступление на этом направлении, но с юга.

Некоторые военные отметили, что после всех случаев возможных военных преступлений они бы хотели принять бой в России. Москва отрицает нападение на мирных жителей. При этом, если российские военные будут обстреливать украинские позиции со своей территории, то возможна эскалация конфликта: ответные выстрелы будут непреднамеренно на российской стороне.