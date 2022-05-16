Британская разведка: Лукашенко хочет избежать санкций, но поддерживает Россию

Минобороны Британии опубликовало последние данные разведки. По мнению спецслужб, президент Беларуси Александр Лукашенко балансирует между поддержкой России и нежеланием подвергать страну еще большим санкциям со стороны западных стран.

В марте в Беларуси прошли учения, а после страна объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракет на западе страны. Присутствие сил Беларуси у границ скорее всего не даст украинским войскам возможности перебрасывать силы на восток для поддержки операций на Донбассе.

На сегодняшний день известно, что военные Беларуси не участвовали в конфликте. Однако территория страны использовалась как плацдарм для первоначального российского наступления на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Белоруссии.

Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой России, желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства белорусских вооруженных сил.