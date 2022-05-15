Российские олигархи могут использовать платежные системы для обхода санкций

Insider пишет, что российские олигархи могут использовать неформальные доверительные платежные системы, известные как «Хавала», для уклонения от западных санкций. Само по себе это законно, однако, отмечают в издании, показывает их отчаяние.

«Хавала» позволяет переводить деньги между организациями, при этом никаких документов не требуется, а записей не остается. Часто эта система используется в законных целях, однако часть операций с использованием «Хавалы» связана с финансированием терроризма. Правоохранительным органам очень сложно отследить такие финансовые потоки: неформальные платежные системы не задокументированы.

Дэвид Кларидж, исполнительный директор компании Dragonfly, рассказал, что если олигархи используют любые неформальные платежные системы, то по всей видимости у них закончились варианты. Но для переводов больших сумм потребуются сотни тысяч более мелких транзакций.