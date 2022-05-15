Умер правозащитник Андрей Бабушкин

О смерти Андрея Бабушкина сообщила в своем Facebook журналист и правозащитник Ева Меркачева 14 мая. Ему было 58 лет.

Как пишет Gulagu.Net, Бабушкин посвятил свою жизнь служению демократии и защите прав человека, особенно в местах заключения.

«Его подвергали травле, лишали офиса, допрашивали, задерживали в ходе провокаций его заместителей, каждый день к нему обращались люди со всей страны, и каждый хотел получить от этого невысокого мужчины в возрасте помощь и участие именно в его деле, его сердце принимало каждый день чужую боль и стрессы. Судьба Андрея Владимировича — это по сути библейская история. Его маму убил один из экс-заключённых, которому он и его мама Светлана Марковна помогали кровом и деньгами. Пережив эту трагедию, Андрей Бабушкин не оставил правозащиту и не перестал верить в людей, в добро и необходимость помогать», — пишут его коллеги из Gulagu.Net