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#Новости

Две участницы Pussy Riot снова попали под преследование

13.05.2022

Люсю Штейн подозревают в распространении «фейков», Анну Кузьминых обвиняют в надругательстве над флагом

Источник, близкий к СК, сообщил РБК, что начата проверка постов в Twitter муниципального депутата и участницы группы Pussy Riot Люси Штейн. Ее подозревают в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

Сегодня также возбудили уголовное дело на Анну Кузьминых, пишет ОВД-инфо*. 

На участницу Pussy Riot Анну Кузьминых завели уголовное дело о надругательстве над флагом. Речь идет об акции в Грузии 27 марта, на которой сожгли манекен Владимира Путина и российский флаг. 

Люся Штейн сейчас находится не в России. После нее выехала и Мария Алехина. Группа планирует отправиться на гастроли по Европе, чтобы собрать деньги на помощь Украине. 

Фото: ВотТак

* ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.


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