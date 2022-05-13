Две участницы Pussy Riot снова попали под преследование

Источник, близкий к СК, сообщил РБК, что начата проверка постов в Twitter муниципального депутата и участницы группы Pussy Riot Люси Штейн. Ее подозревают в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

Сегодня также возбудили уголовное дело на Анну Кузьминых, пишет ОВД-инфо*.

На участницу Pussy Riot Анну Кузьминых завели уголовное дело о надругательстве над флагом. Речь идет об акции в Грузии 27 марта, на которой сожгли манекен Владимира Путина и российский флаг.

Люся Штейн сейчас находится не в России. После нее выехала и Мария Алехина. Группа планирует отправиться на гастроли по Европе, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

Фото: ВотТак

* ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.