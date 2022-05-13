Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и Алины Кабаевой

Сегодня Великобритания огласила новый санкционный список против России в связи с военной спецоперацией в Украине. Главной целью стала финансовая сеть президента России Владимира Путина: в списке есть его бывшая жена Людмила Очеретная, Алина Кабаева, двоюродные братья, пишет Reuters.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Британия продолжит вводить санкции против всех, «кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит». «Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина», — цитирует Reuters Лиз Трасс.

В новом списке 12 имен. В него попали бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина, Игорь, Роман и Михаил Путины. Родственники Путина, указывается в новом списке, работают в уже попавших под санкции компаниях, в том числе в «Газпроме». Также в списке оказались Александр Плехов, Михаил Клишин, друг детства Владимир Колбин, Юрий Шаламов, Виктор Хмарин и Михаил Шеломов.

Им грозит заморозка активов и запрет на поездки.

«В официальных документах перечислены скромные активы президента Путина, в том числе: небольшая квартира в Санкт-Петербурге, две машины советских времен, трейлер и небольшой гараж. На самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которая извлекла выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживает его образ жизни. Их награда — влияние на дела Российского государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций», — указывается в сообщении Британии.

Как уточняют «Ведомости», предыдущий пакет санкций Великобритания ввела 4 мая. Тогда ограничения коснулись российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).

Всего Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц, включая олигархов. Их активы оцениваются в 117 миллиардов фунтов стерлингов.