Силовики провели обыск у иркутского правозащитника

UPD: Алексей Тупицин и его жена вышли на связь. Допрос продолжится в понедельник, сообщает «Иркутский инсайдер». Тупицин и его жена проходят в качестве свидетелей по «экстремистским делам» штабов Навального.







Сегодня утром сотрудники следственного комитета при поддержке ОМОНа провели обыск в доме иркутского правозащитника Алексея Тупицина. У него изъяли всю технику: телефоны, два компьютера, планшеты — вообще все, на чем можно хранить информацию.

Алексей Тупицин — главный редактор портала «Усть-Кут 24», правозащитник и предприниматель. В 2021 году он баллотировался на пост депутата Госдумы от партии «Яблоко». Портал «Усть-Кут 24» заблокировали после начала «спецоперации». Как уточняет «Сибирь.Реалии»*, блокировку главный редактор связывал с публикацией материалов о действиях России в Украине.

Обыск начался сегодня около 8-00 по иркутскому времени. Алексея увезли в Следственный комитет на допрос. В 15-00 начался обыск в его квартире в Усть-Куте.

По некоторым данным, у правозащитника ищут связи со штабом Навального и документы из штаба.

В прошлом году он отсидел 9 суток за организацию митингов в поддержку Алексея Навального. В этом году административных арестов или штрафов у него не было, но Тупицин активно критикует российскую «спецоперацию».

*«Сибирь.Реалии» Минюст России признал СМИ — иностранным агентом.