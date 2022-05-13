МИД выразил сожаление по поводу конференции по Ближнему Востоку

В Брюсселе 10–11 мая состоялась конференция по вопросам Ближнего Востока. Россию на нее не пригласили. В МИДе выразили сожаление по этому поводу и назвали исключение России из обсуждения этих вопросов «политическим нонсенсом».

В МИДе отметили, что состоялось заседание Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам. Россия была включена в работу по этому вопросу с 1993 года и вносила существенный, общепризнанный вклад в создание прочной базы для реализации формулы «двух государств» — Израиля и Палестины, добавили в МИД.

Решение не приглашать Россию в министерстве объяснили «антироссийскими установками», попыткой руководить внешней политикой ближневосточных государств. В Москве это решение вызвало сожаление и непонимание.

«Очевидно, что линия евроатлантистов, с головой окунувшихся в русофобию, не имеет никакого отношения к реальному поиску развязок конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки. Избранный ими подход не учитывает не только всю гамму позиций внутри западного сообщества, но и отторгается странами региона, является ущербным и контрпродуктивным в плане продвижения ближневосточного урегулирования. Любые попытки исключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса — политический нонсенс», — заключили в МИД.

Между тем, пишет «Новая газета. Европа», на конференции в Брюсселе рассматривались и вопросы помощи Сирии. Эксперты полагают, что поддержка Башара Асада и второй фронт в Сирии дается России все сложнее. В МИД России 7 мая сообщали, что продолжат поддерживать Башара Асада, а неприглашение на конференцию — признак политизации гуманитарных вопросов. Также в министерстве обвинили западные страны в том, что именно они душат Сирию санкциями и не заботятся о беженцах, не позволяя им вернуться на родину.