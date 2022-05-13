WP: США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

Об обмене разведданными между Украиной и США было известно давно. Сообщалось, что американская разведка помогла ликвидировать крейсер «Москва» и 12 российских генералов. Сейчас, чтобы снизить противостояние между Россией и США, обмен некоторыми данными хотят запретить, пишет The Washington Post.

Чиновники США, которые предпочли сохранить анонимность, сообщили изданию, что информация о местонахождении и передвижениях российских войск поступает в Украину в режиме реального времени. В нее входят в том числе спутниковые снимки, сообщения от конфиденциальных источников.

В Вашингтоне подчеркивают, что помощь, которую они предоставляют, предназначена для защиты Украины от незаконного вторжения. Однако контроля за использованием оружия и разведданных у США не так много. Это может спровоцировать Кремль на ответные действия против Вашингтона и союзников, усилить угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Новые правила должны снизить напряженность между Вашингтоном и Москвой. В них содержатся два широких запрета на виды информации, которые США могут поставлять Украине. В перечень вошли данные о местоположении российских министров, высокопоставленных военных офицеров. В эту категорию попали, например, начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. На генералов и командно-контрольные объекты российских сил этот запрет не распространяется.

Вторая категория — это любая информация, которая поможет Украине атаковать российские цели за пределами страны. Это правило позволит США дистанцироваться от нападений, которые Украина может совершить внутри России.

После того как украинские чиновники одобрили, но не взяли на себя ответственность за обстрелы в российских приграничных регионах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина должна делать все для защиты от российской агрессии, а тактика — их решение.

Помимо прочего, США могут ограничить обмен оперативными данными, которые называют «адресной информацией». Например, не будут сообщать украинским силам о том, что в определенном месте был замечен конкретный российский генерал, чем помогут Украине нанести по нему удар.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Скотт Андерсон считает, что такие запреты могут показаться незначительными. Однако для правового статуса США это важно: так Вашингтон не будет вовлечен в принятие решений о ликвидации целей.