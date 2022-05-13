Россия в Сирии: что будет со «спецоперацией» на Ближнем Востоке

«Новая газета. Европа» разбиралась с судьбой специальной военной операции в Сирии. Российские войска помогали удерживать режим Башара Асада 11 лет, но сейчас вести сразу две «спецоперации» России становится все сложнее.

Кремль помогал дружественному режиму Башара Асада удерживаться в Сирии 11 лет. В стране, несмотря на заявленные усилия по установлению мира, имеет место хроническая гуманитарная катастрофа.

Одна из проблем Кремля — мерило победы. Как пишут журналисты «Новой», до сих пор успех измеряется захваченными территориями, и ни о каких переговорах с оппозицией в Кремле не думают. Из-за этого война может идти вяло, но не прекращаясь очень долго.

В ЕС предлагают урегулировать кризис в Сирии с помощью дипломатических усилий, основываясь на Женевском коммюнике (2012 г.) и резолюции 2254 (2015 г.) Совета безопасности ООН. Эти документы призывают к началу политического процесса, который подразумевает установление «заслуживающего доверия и инклюзивного» управления Сирией. После этого в стране должны были бы пройти свободные выборы под наблюдением ООН и с участием диаспор.

Шестая донорская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона» состоялась 9 и 10 мая в Брюсселе. Россию на нее не пригласили впервые, хотя Кремль и не проявлял к ней большого интереса. Брюссель считает, что бои в Украине не должны отвлечь от конфликта в Сирии. Позиция Кремля пока не сформулирована, но складывается впечатление, что России трудно держать одновременно оба фронта.

В Сирии, как заявлял Кремль, Россия планирует добиться защиты сирийского народа от террористических формирований, таких как запрещённое в РФ «Исламское государство» (ИГ)*. Но на самом деле главная задача состояла в спасении непопулярного и дышавшего на ладан «дружеского» режима Асада и создании российского плацдарма на Ближнем Востоке.

С 2015 года Россия трижды объявляла о сворачивании операции в Сирии. Но после этого боевые действия продолжались. К концу 2017 года ИГ было в основном разгромлено, и большая часть территории Сирии перешла под контроль правительства. Но остаются значительные анклавы, которые контролируют противники Асада. Да и боевики ИГИЛ* еще дают о себе знать.

На севере боевые столкновения продолжаются почти ежедневно, несмотря на режим прекращения огня, на северо-востоке случаются периодические атаки ИГИЛ*. Ситуация в зоне контроля режима Асада, особенно на юге, осложняется зачистками и ростом числа целенаправленных убийств.

Европа смогла с трудом преодолеть миграционный кризис 2015 года. Но более 5,7 миллиона сирийских беженцев зарегистрированы в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Всего после наступления войск Асада при российской поддержке покинуть страну пришлось почти 7 млн сирийцам.

Украинский кризис усугубил проблемы, в том числе в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Нарушен импорт продовольствия и топлива.

Участники конференции в Брюсселе планируют выделить на 2023 год 1,56 млрд евро. Эти средства не пойдут на восстановление инфраструктуры в Сирии, а будут потрачены на нужды беженцев и граждан страны. Финансовую помощь на восстановление ЕС и союзники готовы оказать только после свержения режима Асада.

Сможет ли Россия одна восстановить Сирию в зоне контроля Дамаска? Да еще и Украину?

*ИГИЛ, ИГ – запрещенные в России террористические организации.