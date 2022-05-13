Киевский суд начнет рассматривать первое дело о военном преступлении

UPD: Рассмотрение дела начнут 18 мая, суд пройдет в открытом режиме в Киеве, сообщает «Медиазона»*.





Как пишет The Guardian, рассмотрение дела начнется 13 мая. Обвиняемый — Владимир Шишимарин, 21-летний командир Кантемировской танковой дивизии. По версии следствия, он убил мирного жителя в Сумской области 28 февраля. Всего Генпрокуратура Украины зарегистрировала больше 11000 преступлений с конца февраля.

В тот день в поселке Чупаховка колонна военных подверглась обстрелу ВСУ. После этого Шишимарин выстрелил в гражданский автомобиль и с четырьмя другими солдатами угнал машину, пытаясь спастись от украинских военных. Безоружного мужчину, ехавшего на велосипеде, обвиняемый убил якобы после приказа, чтобы тот не раскрыл местоположение российских военных украинским вооруженным силам. Сообщается, что преступление произошло в «десятках метров» от дома потерпевшего и было совершено с использованием автомата АК-74.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвиняемый военный находится под стражей в Украине. Против него собраны доказательства нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. За эти действия ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В ближайшие дни начнется рассмотрение еще двух уголовных дел против российских военных. Над Михаилом Романовым, российским солдатом, обвиняемым в изнасиловании и убийстве, суд пройдет заочно. Его обвиняют в том, что в марте он взломал дом в селе Броварского района под Киевом, убил мужчину, а затем неоднократно изнасиловал его жену, «угрожая ей и ее несовершеннолетнему ребенку насилием и оружием».

Судебный процесс против российских военных называют пропагандистской победой Киева. Этот дипломатический ход должен еще больше усилить давление на Владимира Путина вслед за вчерашним решением Финляндии о вступлении в НАТО. Москва уже пригрозила ответными мерами. Международное сообщество поддержало решение Финляндии.

* «Медиазона» признана Минюстом России иностранным агентом