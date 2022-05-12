«Медиазона»* проанализировала личности новых глав регионов Украины

«Медиазона»* проанализировала личности тех, кто теперь руководит украинскими регионами, контролируемыми российскими войсками. Среди них есть новички в политике, а есть и люди с богатой, мягко говоря, неоднозначной биографией. Сразу несколько назначенных глав были членами партии «кума Путина» Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Херсонская область

Главой Херсонской области Россия назначила Владимира Сальдо. В 2002–2012 годах он был мэром Херсона, но переизбраться не смог. После поражения на выборах Сальдо стал депутатом Рады от ныне запрещенной «Партии регионов».

В 2015 году Сальдо считался пророссийским политиком. В 2016 году СБУ открыла производство из-за публикации аудиозаписей, которые доказывали его связь с ФСБ. Сальдо говорил о том, что записи смонтированы. В 2019 году предпринимателя задержали за вымогательство в Швейцарии.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов — пророссийский активист, сооснователь новостного агентства, организатор пробежек «Спасибо за Победу». Он известен в Украине по нескольким делам: стрелял в человека, устроил пальбу в редакции газеты, избил полицейского. Его также связывали с нападением на конвой СБУ.

Мэр Херсона Александр Кобец, по российской версии — депутат городского совета Херсона. Однако в списке городских депутатов его нет. В самом Херсоне о нем никто ничего не знает, но украинские СМИ утверждают, что Кобец работал в КГБ и СБУ, жил в Киеве, занимался предпринимательством.

Городской голова Каховки — Павел Филипчук. Работал депутатом городского и областного советов. На Филипчука заводили дела о подкупе избирателей и нападении на журналиста, но до приговоров дело не дошло. Украинские расследователи утверждают, что он два года жил в Сочи.

В Скадовске главой администрации себя объявил Сергей Швайко. Украинские журналисты утверждают, что Швайко — гражданин России и раньше работал строителем.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко работал инженером и в 2020 году занял должность гендиректора завода «Азовмаш», но через три месяца работники предприятия потребовали вернуть долги по зарплате. Полиция заводила дело о вывозе металла с завода, но Иващенко настаивал, что вывозилась неликвидная продукция, а документы были оформлены надлежащим образом.

В Волновахе, как писали «Важные истории», с начала 2022 года уже четвертый глава администрации, сейчас это Артур Анциферов, бывший сотрудник МВД, предприниматель.

Мэр Рубежного Сергей Хортив, по данным журналиста Дениса Казанцева, еще в 2014 году поддерживал пророссийские силы. В конце марта он пропал, а в апреле появился на видео с военными из Чечни, с которыми он мог сотрудничать.

Запорожье

Депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий еще 13 марта был назван одним из политиков, сотрудничающих с российскими военными. По данным МВД Украины, он предоставил возможность ретранслировать в Мелитополе телеканал «Россия-24». В марте он говорил, что за Зеленского воевать не будет.

В 2017 году на него заводили дело о сепаратизме. Также Балицкий признался, что посещает Крым, а журналисты выяснили, что его жена в 2016 году купила квартиру в Севастополе.

Александра Сауленко, который в марте объявил себя исполняющим обязанности главы Бердянска, украинские журналисты называют «малоизвестным предпринимателем». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Сауленко ранее был осужден за педофилию.

Объявивший себя мэром Энергодара Андрей Шевчик работал инженером на Запорожской АЭС.





*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.