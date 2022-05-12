Украина конфискует активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 мая решил конфисковать активы российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, пишут «Ведомости». Соответствующий проект опубликован на сайте Верховной Рады.

Дочерние компании Сбербанка и ВЭБ.РФ, находящиеся на территории Украины, под санкциями с 23 марта 2017 года. В санкционный список попали работавшие в стране «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа — «Сбербанк», Проминвестбанк, «ВТБ банк» и «БМ-2018». С тех пор был введен и трижды продлевался запрет на вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Сейчас, согласно проекту закона, предлагается изъять права собственности России и ее резидентов в виде 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих госкорпорации «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку. Конфискуют также другие финансовые активы дочерних компаний этих банков. Исключение составят 3 млрд гривен МР банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

В ВЭБ.РФ настаивают, что компанию признали независимым инвестором, а не госорганом или частью государства. Поэтому в случае изъятия любых активов компания будет обращаться в международные арбитражные инстанции.

По словам Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины, ранее Рада уже приняла закон о передаче российского имущества на территории страны в собственность государства.