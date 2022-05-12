Siemens покидает российский рынок

В Siemens сегодня заявили, что присоединяются «к международному сообществу в осуждении войны в Украине»‎. Компания покинет российский рынок.

Сейчас Siemens начинает процедуру прекращения своей производственной деятельности. С марта были приостановлены новые операции с российскими контрагентами и международные поставки оборудования в Россию и Беларусь. Санкции и контрмеры влияют на работу компании, в том числе железнодорожные перевозки и техобслуживание.

Как сказал Роланд Буш, президент и главный исполнительный директор Siemens AG, сейчас начнется упорядоченный процесс, чтобы свернуть всю промышленную деятельность в России. Для компании это было непростое решение, учитывая обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет, сказал Буш. Сотрудников компании он обещал поддерживать по мере возможности.

В то же время Siemens оказывает гуманитарную помощь Украине и поддерживает международное сообщество в призыве к миру, добавил Роланд Буш.

Согласно отчету о финансовых показателях за первый квартал 2022 года, чистый доход компании составил 1,2 млрд евро. По данным DW*, это вдвое меньший объем прибыли, чем за аналогичный период прошлого года, но концерн подтвердил свой прогноз на текущий год. Чистый доход в текущий период включал в себя связанные с Россией последствия на общую сумму 0,6 млрд евро. Прибыль от продажи активов в рамках прекращенных операций составила 0,9 млрд евро. Siemens поставляла в Россию оборудование для электростанций, в том числе турбины, медицинское оборудование.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.