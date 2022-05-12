Сербия может присоединиться к санкциям против России

В последнее время Белград наращивает критику Москвы: официальные лица страны назвали Россию угрозой свободной Европе, упрекают Путина в ослаблении сербской позиции по Косово. В России Сербию считают своим стратегическим партнером на Балканах. Но Белград может присоединиться к антироссийским санкциям, пишет «Коммерсант».

В своем обращении 9 мая вице-премьер Сербии Зорана Михайлович, отвечающая за энергетику, написала: «Поражает, что идее свободной и единой Европы сегодня угрожает страна, которая принесла самую большую жертву в борьбе с фашизмом. Поэтому всем нам в Европе необходимо единство, чтобы остановить войну, и нужна солидарность, чтобы помочь тем, чьи жизни оказались под угрозой». На сайте Министерства энергетики она также выразила уверенность, что Сербия «будет ускоренным темпом двигаться к своей цели — членству в ЕС».

Накануне сербский премьер Ана Брнабич в интервью белградскому TV Pink пожаловалась на то, что Запад усиливает давление на Сербию, требуя от нее ввести санкции против России. При этом Россия осложнила положение Сербии по Косово.

На отношения Сербии и Косово сослался президент России Владимир Путин во время встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в конце апреля. Путин провел параллели между Украиной и ЛДНР и Сербией и Косово. Международный суд ООН, аргументировал свою позицию Путин, признал суверенитет Косово. Россия, по его мнению, сделала то же самое с ЛНР и ДНР.

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации рассказал о давлении Запада, а высказывания российского президента по Косово «ухудшило положение Сербии». По словам Вучича, европейские лидеры говорили ему, что Путин настаивает на прецеденте по Косово. И теперь Запад требует от Белграда признать независимость Косово, чтобы парировать аргументы Путина и сказать, что Косово и Украина — это разные случаи.

Еще чуть раньше Вучич на выставке вооружений «Щит-2022» заявил, что все идет к тому, что Сербия признает косовскую независимость. Но по поводу введения санкций против России тогда он высказался неоднозначно: «В международной политике не существует дружбы, вечны лишь интересы».

Сейчас Сербия осталась единственной страной среди членов и кандидатов в члены ЕС, не примкнувшей к западным штрафным мерам. Об этом вели переговоры с Вучичем представители Германии.

Представитель Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз, который по совместительству возглавляет Евроатлантический совет Сербии, также поддержал введение санкций. По его словам, Сербия должна быть частью современного, свободного, демократического, технологически прогрессивного евроатлантического мира. «Выбор — между нашим местом в Европе и азиатским деспотизмом, где доминируют отсталость и бедность», — заявил Драган Шормаз в интервью белградскому изданию Danas.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко пытался смягчить ситуацию. Он рассказал в интервью сербской газете Politika, что нет и не может быть никаких изменений позиции РФ по косовскому вопросу. Россия не признает Косово и поддерживает Белград на международном уровне.

Позже Александр Вучич говорил в обращении к нации, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но против антироссийских санкций. После чего добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе». В тот же день он упомянул о том, что Сербия на 100% зависит от российского газа и получает его по цене в разы ниже европейской. И сейчас, перед переговорами с Россией, Александр Вучич верит — и он сказал об этом открыто, — что получит хоть и более высокую, но «хорошую» цену на газ.