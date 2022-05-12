В Южной Осетии референдум о присоединении к России проведут, когда «настанет время»

ТАСС сообщил 11 мая о том, что избранный президент частично признанной республики Южная Осетия Алан Гаглоев пока референдум о присоединении к России проводить не планирует. Для этого нужен сигнал от Москвы, сейчас Россия занята геополитическими вопросами.

Гаглоев сказал, что референдум — это не односторонний процесс.

«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований. Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время, этот референдум мы проведем обязательно»,— сказал новый президент.

Выборы президента Южной Осетии прошли в два тура. Алан Гаглоев обошел Анатолия Бибилова, набрав 54,2% голосов.

Бибилов сообщал о подготовке референдума о присоединении к России еще в марте, а потом — и в мае. По его словам, такое голосование могло бы пройти уже летом 2022 года.