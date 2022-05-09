75-й день боев: главное

Сегодня во время парада на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин выступил с речью. Никого из иностранных лидеров на торжествах в этом году не было. Ожидалось, что он объявит о начале войны с Украиной и всеобщую мобилизацию. Но этого не произошло. Вместо этого он рассказал о том, что Россия нанесла упреждающий ответ на угрозы со стороны НАТО и США. Будто бы Альянс собирал силы возле российских границ, Киев планировал закупить ядерное оружие. Поэтому сейчас, по словам Путина, российские войска вместе с ДНР «на своей земле» защищают безопасность России.

Тем временем на акцию «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге не пускали с пацифистской символикой. Задержания проходили и в Москве: людей забирали в полицию из метро: ранее участвовавших в протестах людей отмечали по системе распознавания лиц, пишет ОВД-инфо*. Были задержаны активисты акции “Он воевал не за то”, которую анонсировало движение «Весна». Сейчас его координаторы проходят по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права и свободы граждан.

Пророссийские акции прошли в контролируемых Россией городах Украины. В Мариуполе пронесли по городу 300-метровую георгиевскую ленту, “Бессмертные полки” прошагали по нескольким городам Херсонской и Запорожской областей. В нескольких российских городах обещали переименовать улицы именем Александра Захарченко.

Но главной темой стала реакция на выступление Путина.

«В политической речи кроме пафоса должно быть ещё и содержание. Это когда слушателя спрашивают: «Ну, что он сказал?» — и тот может внятно что-то пересказать. Из сегодняшнего выступления извлечь нечего. Путину попросту нечего сказать стране. Это не политическое выступление, а апофеоз беспомощности. Это выступление примечательно не тем, что в нем есть, а тем, чего в нем нет. В конце концов, Путин НЕ объявил массовой мобилизации, НЕ угрожал ядерным оружием и НЕ стал врать насчёт одержанной победы. Ну что ж, и на том спасибо,» — оценил выступление президента политолог Аббас Галлямов.

«Посмотрел по ТВ начало парада. Я понимаю, что вы не смотрели — а зря. Кислая физиономия Шойгу, когда он выехал принимать парад, — это было бесценно. Однако курсанты и прочие отработали на славу. Что-что, а кричать «ура» они умеют. Я-то, собственно, хотел послушать главнокомандующего. Может, он к вечеру еще разогреется, но пока — ни тебе объявления войны, ни мобилизации. Более того, выяснилось, что и воюют-то «ополченцы Донбасса», а ВС РФ им просто помогают. США когда-то были хорошие, но потом не пустили своих ветеранов в Москву на парад и всех оскорбили, даже сателлитов (видимо, имелись в виду Германия, Франция и пр.), а они всё стерпели. Но Россия, сказал главнокомандующий, не такая девушка... то есть, прошу прощения, не такая страна. Помочь ополченцам нас, в общем-то, вынудили. О другой стороне в Великой Отечественной войне, нацизме и милитаризме, вспомнил только вскользь, не забыв, впрочем, отметить роль китайских партизан в их разгроме. Семьям погибших пообещал денег (указ, оказывается, подписан сегодня, — мне почему-то казалось, что это раньше уже было), а раненым лечение. Ну и слава России. На не имеющую аналогов технику я уж не стал смотреть, простите. И да, слово «бандеровцы» было на этот раз произнесено правильно. UPD. Кстати, свою «операцию» Путин на этот раз назвал «упреждающим отпором». Это почти точно повторяет формулу, которую китайская пропаганда использовала в 1979 г. после нападения на Вьетнам: «самозащитный отпор». По Радио Пекина тогда часто рассказывали о «героях самозащитного отпора», которые, в основном, были без конечностей, потому что «самозащитный отпор» был расстрелян вьетнамцами из советских «Градов». Ровно 43 года назад было, кстати», – добавил политолог Григорий Голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к 9 мая сказал, что Украина отразит вторжение России и не отдаст ни одного клочка земли. Он почтил память более восьми миллионов украинцев, погибших во Второй мировой войне, пишет Reuters.

В Украине, в отличие от России, побывали иностранные гости. Сегодня в Одессу прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он сказал, что «приехал отмечать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что можно «почувствовать Европу». «И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», – написал Мишель в своем Twitter.

Вчера в Украине побывала первая леди США Джилл Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Европе, между тем, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новое сообщество. Как пишет Reuters, он оценил процесс вступления Украины в ЕС в несколько лет, а значит необходимо дать альтернативу: чтобы дать ей поддержку. «Украина своей борьбой и своим мужеством уже стала сердечным членом Европы, нашей семьи, нашего союза», — сказал Макрон. – «Даже если мы предоставим ей статус кандидата завтра, мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий ей присоединиться, действительно займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложения по Украине будут готовы в июне: в комиссии уже рассматривают анкету, переданную президентом Украины Зеленским.

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь навсегда вернулся в состав ДНР. Летом здесь будет возобновлено газоснабжение Мариуполя, электричество подвели к фильтровальной станции 6 мая: еще через неделю в городе появится вода. Что будет с заводом «Азовсталь» — пока не решено, по словам Пушилина. Он добавил, что один из вариантов — снести его, потому что завод плохо влиял на экологию города. «Мы жителей послушаем и здесь сделаем что-то другое. Это позволит, если «Азовсталь» не восстанавливать, тогда сделать город-курорт», — цитирует ТАСС Пушилина.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины продолжаются, но в дистанционном формате. У переговорщиков для очной встречи сейчас недостаточно конкретики.

*ОВД-инфо Минюст признал иностранным агентом.