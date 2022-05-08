Против участников движения «Весна» завели уголовное дело

Против активистов петербургского движения «Весна» возбуждено уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В организации связывают волну преследований с анонсированными протестными акциями на 9 мая «Они воевали не за это», сообщают активисты в Telegram-канале.

UPD: меру пресечения Хорошенину и Затееву изберет завтра в 11:00 Басманный районный суд Москвы.

Обыски начались вчера. К родителям федерального координатора «Весны» Богдана Литвина и к активисту Валентина Хорошенина пришли с обысками. У них изъяли всю технику, Хорошенина задержали.

Позже в Санкт-Петербурге задержали координатора «Весны» Евгения Затеева. Сначала о местонахождении Затеева и Хорошенина ничего не было известно. Защитники только через несколько часов смогли найти их в Следственном комитете в Москве.

В тот же день на частной вечеринке в Санкт-Петербурге была задержана активистка Полина Барабаш. Ее обвиняют в телефонном терроризме (ст.207 УК РФ): якобы она угрожала минированием РАНХиГС.

Еще один обыск прошел у Алексея Безрукова в Санкт-Петербурге. Самого его в квартире не было и активистом движения он не был.

Сейчас полиция ломится в дверь квартиры Артёма Уйманена и его девушки Камиллы Доценко в Санкт-Петербурге. Не исключено, что это может быть связано с делом против «Весны», хотя ни Артём, ни Камилла не состоят в движении.

Активисты отмечают, что если дело заведено по ст. 239 УК, то это никак не коснется подписчиков, а только полных членов организации. Но, несмотря на это, прекращать свою деятельность «Весна» не будет.

Акция «Они воевали не за это» была анонсирована еще в апреле. Участникам предлагают присоединиться к шествию «Бессмертного полка». Только вместо простого портрета погибшего в войне родственника предлагают немного изменить лозунги. «Берите с собой фото ваших ветеранов с лозунгом «воевал/а не за это» поверх. Обычно это легко, так как шествия открытые. Можно придумать другие лозунги: «он погиб не ради новой войны», «он никогда бы не поверил, что мы воюем с Украиной», «он мечтал о мире во всём мире», «его/её подвиг предан Путиным», «его/её мечты предал Путин», «он не хотел повторить» и так далее,» – предлагают активисты.