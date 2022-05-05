WP: участие Абрамовича в переговорах пока принесло выгоду ему

Роман Абрамович в прошлом месяце сообщал, что он достиг возможного прорыва в переговорах между Россией и Украиной. Однако в то же время усугубилась ситуация на заводе “Азовсталь” в Мариуполе, где российские войска заблокировали украинских военных и мирных жителей. По мнению источников издания, Абрамович искренне хотел добиться решения конфликта мирным путем. Но пока он добился выгод только для самого себя, пишет The Washington Post.

Сейчас переговоры застопорились. Кремль обвинил Киев в непоследовательности позиции.

Что касается Абрамовича, то его как посредника предложил президент Украины Владимир Зеленский. Украинские делегаты, участвующие в переговорах, рассказывали, что только Абрамович имеет прямой контакт с Владимиром Путиным. Они также говорили о том, что он не транслирует кремлевскую пропаганду, а реально готов выслушать требования Украины.

Для себя Абрамович получил некоторые выгоды. В отношении него, в отличие от других российских бизнесменов, включили в санкционный список несколько позже, что позволило ему накопить наличные, перевести часть активов на партнеров и вывести яхты из-под контроля Евросоюза, например, в Турцию.

Однако соратники Абрамовича утверждают, что он пошел на участие в переговорах не из личного интереса. А слухи о том, что он хотел получить выгоду неверны.

Помимо Зеленского, который просил не вводить против Абрамовича санкции президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона, российский олигарх заручился поддержкой международных организаций. Среди них был мемориал Холокоста в Израиле Яд ва-Шем, внутри которой решение председателя выступить в защиту Абрамовича вызвало негативную реакцию. Собеседники издания сообщили, что Абрамович должен был внести пожертвование организации на 10 млн долларов. Условием была поддержка от организации, которая должна была направить соответствующее письмо в правительство США. После того, как об этом стало известно, в Яд ва-Шем сказали, что не примут его пожертвований.

Помимо этой организации, за Абрамовича, имеющего израильское гражданство, вступились президент Тель-Авивского университета, директор Медицинского центра Шеба, крупнейшей больницы Израиля, главный раввин Израиля, генеральный директор Фонда города Давида.

Однако источники издания отмечают, что несмотря на усилия Абрамовича, он просто не имеет достаточно влияния в Москве, чтобы решить конфликт в Украине.