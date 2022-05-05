The Guardian: Китай проводит стресс-тест экономики на случай санкций

Как пишет The Guardian, в Китае обеспокоены стремительным введением санкций против России. Сейчас в стране решили изучить возможности собственной экономики в случае введения подобных ограничений.

Первые тестирования начались еще в конце февраля-начале марта. Просчитывать последствия ограничений на этом этапе попросили ключевые китайские правительственные учреждения – от банковского сектора до международной торговли. Китайские компании и организации должны были поставить себя на место России в условиях беспрецедентных санкций.

Официально Пекин не комментировал проведение таких исследований, только сообщили, что это была “естественна реакция”, учитывая тесные связи с Россией. Еще один источник издания отметил, что китайские дипломаты в последние несколько недель встречались с экспертами, чтобы понять траекторию украинского конфликта.

Такие “стресс-тесты” помогут Пекину понять, какими будут краткосрочные затраты для Китая, если он окажет материальную поддержку России. Пока военной помощи Москве Пекин не оказывал, сообщали чиновники США.

Стремительные санкции, введенные против России заставили Китай проанализировать свой конфликт с западом. В частности, по поводу Тайваня. Пекин сейчас выступает против любой связи с Тайванем при обсуждении Украины, настаивая на том, что это два отдельных вопроса.