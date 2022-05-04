Госкомпании и юрлица будут давать доступ к своим ресурсам ФСБ

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России». Документ предполагает создание в федеральных и региональных органах власти и некоторых компаниях специальной должности: этот человек будет «отвечать за обеспечение информационной безопасности, обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак».

По информации «Ведомостей», регламент работы новых служащих определит правительство. Степень защищенности компаний, указанных правительством, будут оценивать организации, которые аккредитует ФСТЭК и ФСБ.

Помимо регулярной проверки систем безопасности указ предполагает обеспечение беспрепятственного и, при необходимости, удаленного доступа к своим информационным ресурсам «должностным лицам» спецслужб. Сотрудники ФСБ смогут вести мониторинг и давать указания, которые необходимо будет обязательно и незамедлительно реализовывать.

В указе также установлен запрет на использование софта из «недружественных и аффилированных с ними странах» с 1 января 2025 года. Сейчас в число этих государство входят 48 государств: США, Канада, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и другие.

По словам основателя российской компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Дмитрия Волкова, хороших отечественных аналогов средств защиты довольно много, но переходный период продлится несколько лет.