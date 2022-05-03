Илья Муромец против жидо-бандеровцев

«Ахерон выше любой горы. Глаза его пылают огнем, а рот так огромен, что в нем уместились бы девять тысяч человек».



Хорхе-Луис Борхес, «Книга вымышленных существ»

Самый важный для нации, окрашенный светлой грустью и солидарной радостью, праздник 9 мая, как и все живое в стране приватизирован Путиным. Точно так же была перехвачена Кремлем подлинно гражданская инициатива «Бессмертный полк», ставшая в результате еще одним средством мобилизации нации вокруг Кремля. Так все эти годы власть перехватывала и перераспределяла бизнесы, стоило им только успешно заработать или проявлять нелояльность. (Последний пример – принудительный отъем бизнеса у Олега Тинькова.)

Это не означает, что праздник не останется праздником. В конце концов, поддержка патриархом РПЦ Кириллом «спецоперации» с использованием удивительного тезиса «Россия ни на кого не нападала» (результат «ненападения»: тысячи жертв, разрушенные города и более 5 миллионов беженцев) не отменяет христианскую веру. И День Победы, и вера в бога – дела интимные, переживания личные, куда, по логике вещей, нет хода опошлившим эти понятия Путину и Кириллу.

Режиму больше не на что жать: тормоза явным образом отказали, осталась одна педаль – идентификация себя самих с Победой 1945 года над нацизмом



Но 9 мая 2022 года – действо особое. Во-первых, потому, что моральное поражение нации – «спецоперация» — приравнивается к священной для каждого россиянина (и многих жителей бывшего СССР) Победе. Во-вторых, потому что со светлой датой были связаны самые темные ожидания – массовой мобилизации и чуть ли не ядерной войны. Словом, праздник оказался заранее дважды испорчен.

Режиму больше не на что жать: тормоза явным образом отказали, осталась одна педаль – идентификация себя самих с Победой 1945 года над нацизмом. Потому и придумана главная идеологема: по ту сторону окопов – неонацисты, выращенные Западом, который всегда желал уничтожения России. В каждом слове – ложь. Но других оправданий происходящего у власти все равно нет.

Поэтому и сам дискурс упрощается до агиток, до выкриков, аккламаций и знака Z. Не хватает слов – Кремль начинает изъясняться буквами на латинице. Были бы поумнее, использовали бы воплощающую наши «самобытность» и «традиции» букву «ять»…

Крик ужаса

Упрощение же сопровождается и укрепляется агрессией и яростью, призывами бить врага до конца. Вот пример такого рода месседжа – статья Модеста Колерова, главы прокремлевского агентства Regnum, которая называется «Компромисс с Западом будет равен капитуляции России, то есть самоубийству»: «…у нашей страны и у нашего народа, как и 80 лет назад, одна главная задача — выжить и победить. И поэтому — смерть фашистским оккупантам!»

Ничего, что с той стороны нет Гитлера, ничего, что с той стороны нет никаких оккупантов, тем более фашистских, ничего, что во Второй мировой СССР победил с союзниками – Британией, США, Францией, что Россия без Путина, его свиты, его пропагандистов, его элиты, была бы нормальной, удобной для жизни страной с процветающими экономикой и культурой?.. Все это не имеет значения -- главное, крикнуть что-нибудь попроще. Только вопль этот с разрыванием на себе тельняшки больше похож на картину «Крик» Эдварда Мунка, крик ужаса. Крик, который заглушает все чувства, свойственные цивилизованному человеку, который позволяет не думать о том, сколько жизней вовне и внутри страны, физически и морально, разрушила «спецоперация».

Дискурс «освобождения» тех, кто в этом, мягко говоря, не нуждался, и в то же время «обороны» от тех, кто и не думал нападать – классика отечественного империалистического жанра. Так Сталин «освобождал» финский рабочий класс от «гнета» неправильного, хотя и законно избранного руководства страны в 1939-м, то же самое он проделал с «единокровными» (как и сейчас!) народами Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940-м.

Любая империалистическая и ультраправая фундаменталистская тарабарщина при практическом ее применении ведет к рекам крови



Имперская концепция «Новороссии» провалилась в годы взятия Крыма, но свято место пусто не бывает – появился проект в стиле дурного фэнтэзи под названием «Южная Русь». «Манифест Южнорусского народного Собора» вполне можно зачитать при торжественном образовании какой-нибудь Херсонской народной республики. Там у них все люди братья, но есть нюансы. Имперская трехчастная модель, в которой есть старший брат в лице русского народа, говорящий на государствообразующем русском языке, взявший под свое крыло меньших братьев в виде украинцев и белорусов, изъясняющихся на неких «наречиях» — это и есть бесхитростная сердцевина концепции Русского мира, которая в своим прикладном исполнении принесла бесчисленные человеческие жертвы и инфраструктурные разрушения именно в русскоязычных частях Украины.

Любая империалистическая и ультраправая фундаменталистская тарабарщина при практическом ее применении ведет к рекам крови, унижениям людей и варварской деструкции творений рук человеческих.

Смешение советского великодержавного пафоса с ультраправым хаотическим имперским национализмом, замешанное на синдроме превосходства русского народа над всем остальным миром, выдает совсем уж экзотические идеологические фрукты. Например, такие: «Наша специальная военная операция на Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада». Действия России направлены на избавление от «американоцентричной модели мироустройства». Это министр Лавров, а не министр Громыко. История сделала круг. Всякий раз фарс сменяет трагедию, но вновь оборачивается еще большей трагедией.

Надо сказать, что идеологический дискурс российский властей сам по себе «американоцентричный». В большей степени они зациклены только на проблеме ЛГБТ. Мир в не столь уж высокой степени американоцентричный. Да и разного рода ориентации вовсе не являются проблемой и на них мало обращают внимание на Западе. Но у российского истеблишмента свои удивительные представления о мире, почерпнутые из справок и «аналитики» спецслужб, которые иной раз напоминают «Книгу вымышленных существ» Хорхе-Луиса Борхеса.

Например, как выяснилось из другого основополагающего идеологического документа – интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева «Российской газете», в США «на уроках математики надо петь и плясать». Спасение – в суверенности всего и изоляции от чуждых влияний, и тогда «России предстоит расширить номенклатуру отечественной высокотехнологичной продукции». Это пишет высокопоставленный представитель истеблишмента, который уже почти 23 года находится у власти в России, и чей аппарат содержится на деньги российских налогоплательщиков. Что ж до этого-то не удавалось «расширить номенклатуру»?! То есть, конечно, удавалось, если под «номенклатурой» иметь в виду высшее чиновничество – оно действительно расширилось во всех смыслах этого слова…

Со словами вообще сложно. Рубль, утверждает секретарь Совета безопасности, должен быть обеспечен, в частности, «группой товаров». В этом нет ничего нового, поскольку именно этим рубль – по крайней мере пока его не тронули экономисты-знахари из СБ, ФСБ и РПЦ – и обеспечивается. Возможно, здесь опечатка, и речь идет о привязке рубля не к группе товаров, а к «группе товарищей», и в этом инновационность подхода Патрушева. Впрочем, и эта задача давно решена – с рублями у группы товарищей проблем нет никаких!

Та идеология, которую исповедует сегодняшний авторитарный с элементами тоталитаризма политический режим, является классической ультраправой

Евреи-Неонацисты

У спичрайтеров Патрушева есть определенные проблемы с русским языком, тем самым, по отношению к которому украинский является всего лишь «наречием». Вот они излагают основной тезис пропаганды: «Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ». Сама фраза строится в соответствии с чеховским каноном из рассказа «Жалобная книга»: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин». Но это проблема техническая. А «говоря о денацификации» содержательно… Та идеология, которую исповедует сегодняшний авторитарный с элементами тоталитаризма политический режим, является классической ультраправой. Она нуждается в детоксикации (и подруга российского президента Марин Ле Пен поняла это раньше наших акул пера со Старой площади и из Кремля) и десталинизации.

«Книга вымышленных существ», которую пишет российская власть, пополняется все более причудливыми историями. Здесь, по Патрушеву, есть «последователи Гитлера», которые собираются «уничтожить все русское население… руками славян». Здесь, по Лаврову, бесчинствуют не просто жидо-бандеровцы, но и евреи-неонацисты во главе с Зеленским. Так и хочется вспомнить про придуманного еще те самые «8 лет» тому назад «распятого» этими нехорошими людьми «мальчика». Лгут высшие должностные лица российского государств, а «империя лжи» при этом у нас, согласно опять же Патрушеву, почему-то Америка.

Впрочем, чему удивляться: мы же, согласно «Манифесту Южнорусского народного собора», родившемуся где-то в воспаленных недрах «Единой России», наследники «единой древней Киево-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским». В головах у нас все перепутано, живем мы в выдуманной истории и вымышленном мире. Отсюда и денацификация евреев всея Киевской Руси.

С такими представлениями о мире только и остается, что «расширять номенклатуру».