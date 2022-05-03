AP: США не признают результаты референдумов на оккупированных территориях Украины

В понедельник 2 мая посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США считают, что Россия планирует аннексировать большую часть восточной Украины и провести референдум о независимости Херсонской области. Ни один из этих шагов США и союзники не признают, пишет Associated Press.

На востоке страны, по мнению Карпентера, попытается создать видимость демократической или избирательной легитимности и присоединить области к России.

Сейчас также есть признаки того, что Россия провоцирует голосование за независимость в Херсоне. По словам Карпентера, там были похищены мэры и местные законодатели, отключены интернет и мобильная связь, в школах планируют ввести российскую школьную программу. Также в области с 1 мая началось использование рубля.

Работу журналистов серьезно ограничили и Киев, и власти непризнанных ЛДНР, и Москвы. Однако пока известно, что больших “успехов” российские войска в Украине не добились.