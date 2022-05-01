67 день боев: главное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны. Он расположен на границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. На данный момент известно об одном пострадавшем мирном жителе. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает.

В Курской области губернатор Роман Старовойт заявил о диверсии: недалеко от границы с Украиной обрушился железнодорожный мост на 67 км железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Заведено уголовное дело, на месте работает следствие.

В Белгородской и Курской области (и еще в 4 приграничных регионах”) с 11 апреля введен повышенный “желтый уровень террористической опасности”. Сообщения об обстрелах, авиаударах появлялись уже несколько раз.

Как пишет The New York Times, Украина не подтверждает и не опровергает обвинения в налетах на российские регионы. Первый такой инцидент произошел 1 апреля.

DW* со ссылкой на данные СБУ сообщило о возможной провокации российских властей в Приднестровье. В качестве доказательства украинская сторона предоставила фото первой полосы газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск" от 2 мая 2022 года. В ней опубликовано якобы “обращение” жителей Приднестровья к Путину с просьбой “привлечь вооруженные силы Приднестровья к действиям российской армии” из-за “многочисленных кровавых терактов”. В России для этого якобы открываются пункты набора добровольцев.

В Приднестровье в конце апреля произошло несколько взрывов: в Тирасполе из РПГ обстреляли здание министерства безопасности, сообщалось о пожаре на военном объекте, складе боеприпасов, а в селе Маяк разрушили вышки, которые транслировали российское радио. ЧП происходили с 26 апреля, власти непризнанного Приднестровья обвиняли в обстрелах Украину.

Британская разведка 10 апреля заявляла о том, что для восполнения потерь Россия начала вербовку наемников в Приднестровье. Минобороны РФ 22 апреля сообщило о целях “второй фаз спецоперации”: контроль над Донбассом и южной Украиной, а также выход к Приднестровью. В Молдове повысили уровень террористической опасности, ожидая напряженности в регионе.

ООН подтвердила эвакуацию нескольких мирных жителей из завода “Азовсталь” в Мариуполе. По данным Reuters, в село Безыменное прибыли больше 50 человек. DW* сообщает о выводе группы около 100 человек на подконтрольные Украине территории.

Эвакуацию днем подтверждало и Минобороны России: в ведомстве сообщали о 46 мирных жителях, которые покинули территорию завода “Азовсталь” и близлежащие дома.

Британская разведка информирует, что ожидается российское наступление в районе Изюма. Украинские войска могут сосредоточиться в Херсонской области и Харькове.

После захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию. Сегодня в городе установили хождение рубля, в середине мая могут провести референдум о независимости Херсонской народной республики. Недавние заявления поставленной администрации включают “невозможность” возвращения под контроль Украины. Переход на рубль будет длиться 4 месяца.

Спецслужбы отмечают, что вероятно Россия стремится получить политический и экономический контроль над Херсоном на длительную перспективу. Этот город позволяет России поддерживать свое продвижение на север и запад и может повысить безопасность контроля России над Крымом.

*DW российские власти признали СМИ иностранным агентом