Украинские власти заявили о том, что Россия планирует усилить наступление на Донбассе за счёт военных с Дальнего Востока. Как пишет The New York Times, из-за блокировки портов на юге Украины в стране начинаются проблемы с топливом.

По информации издания, дальневосточные подразделения должны присоединиться к битве в Украине. Однако и ранее сообщалось об участии дальневосточных соединений: из Бурятии и Забайкалья. Новые силы должны компенсировать потери российских войск.

Журналисты сообщают, что из-за ощущения подготовки стороны к боям на истощение, украинцы начали запасаться топливом. Они выстроились в очередь на заправках по всей стране, в то время как правительство боролось с нехваткой топлива, вызванной нападениями России на нефтяную инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу в своем вечернем выступлении, что блокада Россией морских портов не позволяет доставить топливо танкерами. Это уже привело к тому, что блокируются поставки зёрна, нехватка топлива мешает посевной кампании. Это влияет на глобальные поставки продовольствия.