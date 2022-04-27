ФСБ заявила о задержании диверсантов в Белгороде

ФСБ России сообщила о задержании в Белгороде диверсантов “сторонников украинского нацизма”. Они якобы готовили провокации на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Также было установлено, что они направляли данные о военнослужащих России, участвующих в “спецоперации” на украинский сайт “Миротворец”. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 “Приготовление к диверсии” УК РФ.

В Белгородской области сегодня сообщали о новых взрывах. Ранее также произошел пожар на нефтебазе, обстрелы были по нескольким селам. Во всех происшествиях власти обвинили украинских военных, но Украина не признает обвинения.