В Белгородской области снова заявили о взрывах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что около 3:35 был звук, похожий на взрыв. После прозвучало еще три взрыва. Оказалось, что горит склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

Разрушений домов, по предварительной информации, нет. Пострадавших тоже. К утру пожар ликвидировали.

По поводу состояния пострадавших в Журавлевке и Нехотеевке, Гладков сообщил, что женщину выпишут через 7 дней после стабилизации состояния. Мужчине потребовалась операция на предплечье.

Всего в Журавлевке пострадало 14 домовладений: где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. В Нехотеевке повреждены 4 дома и 2 машины, на местной ферме пострадали два амбара.

В Головчино и Грайворонском городском округе пострадало 92 дома и 29 автомобилей. 26 домов уже восстановили, сегодня ещё на 8 домах работы будут завершены.